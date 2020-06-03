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На юге Кыргызстана задержали контрабанду более чем на 1 миллион сомов

Таможенники задержали контрабандные грузы общей стоимостью свыше 1 миллиона сомов. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

Так, в селе Уч-Бай Ноокатского района Ошской области остановили грузовик Volvo с прицепом. В кузове автомашины обнаружили 11 тонн 400 килограммов сухофруктов. Их ввезли из сопредельного государства с нарушением таможенного законодательства ЕАЭС.

Общая среднерыночная стоимость задержанного товара составила 582 тысячи сомов.

В Баткенской области при попытке незаконного вывоза товара с территории ЕАЭС в Таджикистан проверили грузовик «Мерседес-Бенс». В кузове обнаружили лекарства и винно-водочные изделия без товаросопроводительных документов, подтверждающих легальность вывоза товаров с таможенной территории ЕАЭС. Общая среднерыночная стоимость задержанного составила свыше 500 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/154699/
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