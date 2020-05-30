13:59
USD 73.77
EUR 82.01
RUB 1.04
Происшествия

В Лейлеке пограничники задержали контрабанду с медикаментами и спиртом

Военнослужащие Лейлекского пограничного отряда пресекли провоз контрабандного груза. Об этом сообщает пресс-служба ГПС КР.

Уточняется, что пограничники задержали автомашину Mercedes Sprinter, которым управлял кыргызстанец С.Р. Мужчина пытался незаконно вне пункта пропуска провезти на территорию Таджикистана медикаменты и спиртные напитки.

«Общая стоимость задержанного груза — более 3 миллионов 400 тысяч сомов. После составления соответствующих документов задержанный водитель и груз были переданы сотрудникам территориальных подразделений ГТС и ГСБЭП КР для дальнейшего разбирательства», — сообщили в ГПС.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/154233/
просмотров: 205
Версия для печати
Материалы по теме
В Баткенской области задержали контрабандный груз лампочек
Депутат объяснил, почему против отмены наказания чиновников за контрабанду
Из Уголовного кодекса хотят убрать пункт о наказании чиновника за контрабанду
Депутаты Жогорку Кенеша требуют снизить цены на ГСМ и остановить контрабанду
Чиновники в очередной раз пообещали покончить с контрабандой. Депутаты не верят
Пограничники Кыргызстана передали эстафету Победы Таджикистану
В Баткене милиция обнаружила подпольную базу с контрабандными сухофруктами
В Кыргызстане сегодня приняли эстафету Победы
Компания «Абу-Сахий», упоминаемая в скандале с контрабандой, помогла Кыргызстану
В Баткенской области задержали контрабандный груз сухофруктов
Популярные новости
За&nbsp;злоупотребления задержана глава МП&nbsp;&laquo;Городские парки&raquo; Калича Умуралиева За злоупотребления задержана глава МП «Городские парки» Калича Умуралиева
Первого вице-мэра Бишкека Алмаза Бакетаева обвиняют в&nbsp;избиении соседа Первого вице-мэра Бишкека Алмаза Бакетаева обвиняют в избиении соседа
Шок. В&nbsp;Сокулуке мужчина сжег тело умершего отца в&nbsp;железном баке Шок. В Сокулуке мужчина сжег тело умершего отца в железном баке
В&nbsp;Жайылском районе милиционер выстрелил себе в&nbsp;голову В Жайылском районе милиционер выстрелил себе в голову
Бизнес
Платиновый статус карты лояльности всем участникам от&nbsp;сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Платиновый статус карты лояльности всем участникам от сети АЗС «Газпромнефть»
Как понять, что у&nbsp;вас дефицит витамина&nbsp;D? Как понять, что у вас дефицит витамина D?
Как MegaCom помог кыргызстанцам в&nbsp;период ЧП&nbsp;&mdash; интервью с&nbsp;Акылбеком Жамангуловым Как MegaCom помог кыргызстанцам в период ЧП — интервью с Акылбеком Жамангуловым
В&nbsp;&laquo;Керемет Банке&raquo; можно пополнять карты &laquo;Тулпар&raquo; онлайн совершенно бесплатно В «Керемет Банке» можно пополнять карты «Тулпар» онлайн совершенно бесплатно
30 мая, суббота
13:27
В Лейлеке пограничники задержали контрабанду с медикаментами и спиртом В Лейлеке пограничники задержали контрабанду с медикаме...
12:53
Обидно очень. Извинившийся на камеру врач из Канта показал свою зарплату
12:21
Продажа радиочастот. В доме экс-главы Госкомсвязи провели обыск
12:07
У заправок остался месяц на установку автоматизированной системы отпуска топлива
12:00
Кафе игнорируют санитарные правила. Как выявляют и штрафуют нарушителей норм