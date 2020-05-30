В Лейлеке пограничники задержали контрабанду с медикаментами и спиртом

Военнослужащие Лейлекского пограничного отряда пресекли провоз контрабандного груза. Об этом сообщает пресс-служба ГПС КР.

Уточняется, что пограничники задержали автомашину Mercedes Sprinter, которым управлял кыргызстанец С.Р. Мужчина пытался незаконно вне пункта пропуска провезти на территорию Таджикистана медикаменты и спиртные напитки.

«Общая стоимость задержанного груза — более 3 миллионов 400 тысяч сомов. После составления соответствующих документов задержанный водитель и груз были переданы сотрудникам территориальных подразделений ГТС и ГСБЭП КР для дальнейшего разбирательства», — сообщили в ГПС.