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Происшествия

По факту гибели инспектора УОБДД начали досудебное производство

По факту гибели младшего инспектора УОБДД в Жайылском районе начали досудебное производство. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

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Уточняется, что правоохранительные органы начали служебное расследование.

«Факт зарегистрировали в ЕРПП ОВД Жайылского района. Для выяснения обстоятельств и причины гибели в ходе досудебного производства идут следственные мероприятия. Дело ведет служба внутренних расследований МВД», — отметили в ведомстве.

Напомним, сегодня 24.kg стало известно, что в Жайылском районе инспектор УОБДД выстрелил себе в голову из табельного оружия.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/153982/
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