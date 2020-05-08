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Сюжет: Новый коронавирус

Нападение на медиков в Чаткале. Начата проверка по разглашению врачебной тайны

УВД Джалал-Абадской области начало досудебное расследование по статье 83 «Разглашение врачебной тайны» в отношении врача районной больницы. Об этом 24.kg сообщил пресс-секретарь УВД региона Нурдин Жээнтаев.

По его словам, житель села Каныш-Кыя Чаткальского района написал заявление в милицию в отношении врача. Местный житель утверждает, что врач при всех зачитал результаты анализов его сына.

«Когда я привез сына в больницу, врач-эпидемиолог не пустил их на территорию больницы и при всех зачитал результаты исследования», — пишут родители ребенка и просят привлечь врача к ответственности за разглашение врачебной тайны.

Ранее медики обратились с заявлением в милицию из-за нападения родителей ребенка.

По обоим фактам идут следственные мероприятия. По данным УВД области, ребенок госпитализирован. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/152243/
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