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В Баткене милиция обнаружила подпольную базу с контрабандными сухофруктами

Сотрудники милиции обнаружили подпольную базу контрабандистов на участке Кок-Сай села Достук сельского округа Кара-Бак Баткенской области. Об этом сообщает УВД региона.

Уточняется, что милиционерам поступила информация о том, что житель Баткенской области организовал незаконную миграцию граждан Таджикистана. 

«В ходе проводимых оперативно-следственных мероприятий сотрудники УВД области выявили подпольную базу на участке Кок-Сай села Достук сельского округа Кара-Бак. Территория базы была ограждена и предназначена для погрузки контрабанды. На месте 33-летний житель села Н.У. и еще двое граждан Таджикистана загружали сухофрукты в четыре фуры. Граждане соседней страны пересекли границу незаконно. По решению суда задержанные взяты под стражу на один месяц. Материалы зарегистрированы в ЕРПП по статье «Экономическая контрабанда» и «Незаконное пересечение государственной границы» УК КР», — сообщили в УВД.

В ведомстве также рассказали, что 5 мая сотрудники ОВД Кадамджайского района на санитарно-карантинном посту на участке дороги Ош — Исфана остановили пять грузовиков с контрабандными сухофруктами.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/152115/
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