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В Баткенской области задержали контрабандный груз сухофруктов

В Баткенской области задержали двух кыргызстанцев, которые пытались провезти контрабандный груз через кыргызско-таджикскую госграницу. Об этом сообщили в Пограничной службе.

По ее данным, пограничники задержали 22-летнего и 30-летнего граждан Кыргызстана. Они пытались провезти из Таджикистана груз вне пункта пропуска.

«При досмотре грузового автомобиля VOLVO FH пограничники обнаружили 20 тонн сухофруктов. У водителя отсутствовали сопроводительные документы. После составления документов задержанные и груз передали в компетентные органы для дальнейшего разбирательства», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/151696/
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