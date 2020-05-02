В Баткенской области задержали контрабандный груз сухофруктов

В Баткенской области задержали двух кыргызстанцев, которые пытались провезти контрабандный груз через кыргызско-таджикскую госграницу. Об этом сообщили в Пограничной службе.

По ее данным, пограничники задержали 22-летнего и 30-летнего граждан Кыргызстана. Они пытались провезти из Таджикистана груз вне пункта пропуска.

«При досмотре грузового автомобиля VOLVO FH пограничники обнаружили 20 тонн сухофруктов. У водителя отсутствовали сопроводительные документы. После составления документов задержанные и груз передали в компетентные органы для дальнейшего разбирательства», — отметили в ведомстве.