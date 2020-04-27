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Сюжет: Кражи невест и ранние браки

В Оше студент украл девушку для вступления в брак. Суд взял его под стражу

В Оше студент второго курса подозревается в похищении девушки для вступления в брак. Об этом указывается в постановлении суда об избрании меры пресечения.

Уточняется, что 22-летнюю девушку около магазина посадили в машину и увезли. В заявлении потерпевшая указала, что ее украли против воли.

Ошский городской суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Адвокат обвиняемого указала: ее подзащитный не знал, что совершает преступление. Защита утверждает, что А.К. полностью признал вину и раскаивается.

Вторая инстанция оставила решение городского суда в силе.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/151183/
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