В Токтогуле милиционера, угрожавшего постовым, уволили

Сотрудник ОВД Токтогульского района, угрожавший постовым, освобожден от занимаемой должности. Об этом 24.kg сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

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Уточняется, что видео с инцидентом сняли 14 апреля в селе Кара-Суу.

«По факту провели служебное расследование. По его итогам сотрудника ОВД Токтогульского района А.А. освободили от занимаемой должности. Кроме того, дисциплинарное взыскание получил начальник ОВД Терек-Суу, начальнику ОВД Токтогула вынесли официальное предупреждение о соблюдении его подчиненными служебной дисциплины», — отметили в УВД.