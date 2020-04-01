10:03
USD 82.20
EUR 90.25
RUB 1.04
Происшествия

В Москве сгорели палатки, где жили трудовые мигранты из КР, строящие больницу

В Москве сгорели палатки, где жили около 2 тысяч трудовых мигрантов, строящие больницу для больных коронавирусом. Видео на канале YouTube опубликовал пользователь Санжар Калматай.

В сюжете указывается, что среди тех, чьи палатки сгорели, есть граждане Кыргызстана. Пожар произошел в ночь на 31 марта.

«Мигранты рассказывают, что в тот момент они были на своих рабочих местах. Было холодно и ветрено. В каждой палатке жили по 24-26 человек. Кто-то разжег печку, и, скорее всего, возгорание произошло из-за искры, которая вылетела из нее. Никто не пострадал, но у многих сгорели деньги и документы», — указывается в видеосюжете.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/148714/
просмотров: 1152
Версия для печати
Материалы по теме
В Кара-Суйском районе в пожаре погиб мужчина
Визовые ограничения. У Кыргызстана есть полгода на исправление ситуации
В Оше сгорела школа. Пожарные приехали на место через восемь часов
Пожар на складе ГСМ. Соседи не раз жаловались, но власть бездействовала
В Бишкеке горит мебельный цех
Пожар в автомастерской полностью локализован. Шесть машин сгорели
В пожаре в автомастерской пострадал один человек
В Бишкеке горит автомойка. На место выехали четыре пожарных расчета
На Ошском рынке произошел очередной пожар
В Кызыл-Кие в пожаре погибла женщина
Популярные новости
В&nbsp;Ала-Буке женщина, у&nbsp;которой подозревали коронавирус, скончалась от&nbsp;пневмонии В Ала-Буке женщина, у которой подозревали коронавирус, скончалась от пневмонии
МВД расследует убийство Лимонти. Фото с&nbsp;места происшествия МВД расследует убийство Лимонти. Фото с места происшествия
Убийство Лимонти в&nbsp;Нарыне. В&nbsp;милиции рассказали свою версию произошедшего Убийство Лимонти в Нарыне. В милиции рассказали свою версию произошедшего
Отомстил за&nbsp;смерть отца. Задержан подозреваемый в&nbsp;убийстве Лимонти Отомстил за смерть отца. Задержан подозреваемый в убийстве Лимонти
Бизнес
Новейшие технологии в&nbsp;лучевой терапии: опыт лечения рака в&nbsp;ACIBADEM Новейшие технологии в лучевой терапии: опыт лечения рака в ACIBADEM
Получаете зарплату на&nbsp;карту &laquo;Элкарт&raquo;? Пользуйтесь &laquo;Элкарт Мобайл&raquo; Получаете зарплату на карту «Элкарт»? Пользуйтесь «Элкарт Мобайл»
10&nbsp;тонн муки и&nbsp;дезинфицирующие средства: &laquo;Чаарат Заав&raquo; помогает Чаткалу 10 тонн муки и дезинфицирующие средства: «Чаарат Заав» помогает Чаткалу
До&nbsp;12&nbsp;процентов в&nbsp;год&nbsp;&mdash; копите с&nbsp;&laquo;Бакай Банком&raquo; До 12 процентов в год — копите с «Бакай Банком»
1 апреля, среда
09:57
В Бишкеке организовано 303 пеших патруля В Бишкеке организовано 303 пеших патруля
09:53
Мой муж в ГКНБ работает. В Оше женщина пыталась проехать блокпост без пропуска
09:50
Всех жителей села Иссык-Куль изолируют из-за нарушителей домашнего карантина
09:48
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 850 тысяч человек
09:30
В Бишкеке за нарушение комендантского часа задержаны 119 человек