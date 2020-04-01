В Москве сгорели палатки, где жили трудовые мигранты из КР, строящие больницу

В Москве сгорели палатки, где жили около 2 тысяч трудовых мигрантов, строящие больницу для больных коронавирусом. Видео на канале YouTube опубликовал пользователь Санжар Калматай.

В сюжете указывается, что среди тех, чьи палатки сгорели, есть граждане Кыргызстана. Пожар произошел в ночь на 31 марта.

«Мигранты рассказывают, что в тот момент они были на своих рабочих местах. Было холодно и ветрено. В каждой палатке жили по 24-26 человек. Кто-то разжег печку, и, скорее всего, возгорание произошло из-за искры, которая вылетела из нее. Никто не пострадал, но у многих сгорели деньги и документы», — указывается в видеосюжете.