Владельца студии вебкам-моделей допросили и задержали: оскорбил кыргызстанцев

В Бишкеке задержан организатор студии вебкам-моделей Даниэль Ажиев. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Известно, что ранее Даниэля Ажиева вызывали в правоохранительные органы и допрашивали в качестве свидетеля. Вчера он был водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

«Сначала мужчину доставили в Следственную службу МВД и допросили в качестве свидетеля, а спустя несколько часов вынесли постановление о задержании. Даниэля Ажиева задержали по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды посредством Сети нтернет». В течение 48 часов изберут меру пресечения», — сообщили редакции.

Напомним, ранее Даниэль Ажиев раздал гуманитарную помощь малоимущим после того, как власти объявили о чрезвычайной ситуации. Пользователи социальных сетей выступили с резкой критикой в адрес Ажиева, после чего организатор студии вебкам-моделей выложил видео, где оскорбил кыргызский народ.