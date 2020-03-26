Удобрений на миллион сомов пытались вывезти кыргызстанцы в Узбекистан

Пограничники Айдаркенского пограничного отряда пресекли провоз контрабандного груза через кыргызско-узбекскую государственную границу. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

По ее данным, четверо граждан Кыргызстана на автомашине Hyundai Porter пытались незаконно вне пунктов пропуска провезти в Узбекистан удобрения. Контрабандисты задержаны пограничниками в местности Кызыл-Тоо Ноокатского района.

У них также отсутствовали соответствующие документы на товар.

Общая стоимость задержанного груза, по предварительным оценкам, составила 1 миллион сомов.