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Милиция не исключает, что найденным у бишкекчан оружием владеют члены ОПГ

Милиция проверяет происхождение изъятого в Бишкеке оружия и причастность задержанных к другим преступлениям. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

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Следствие не исключает версию, что оружие и боеприпасы могут принадлежать членам ОПГ, в том числе организаторам массовых беспорядков в августе 2019 года и их сторонникам, а также лицам, устроившим беспорядки в Бишкеке в марте 2020 года с целью захвата власти.

«Проверяется участие двоих задержанных лиц к организованной преступной группе, их причастность к другим аналогичным преступлениям. Кроме того, проверяются факты использования оружия при совершении преступлений», — сообщили в МВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/147180/
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