Схрон оружия и боеприпасов обнаружили в Чуйской области

В Аламединском районе Чуйской области сотрудники ГКНБ нашли тайник с огнестрельным оружием и боеприпасами. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

автомат АКС-74 — 1 единица;

пистолет ТТ — 1 единица;

магазины с патронами калибра 5,45 и 7,62 милиметра — 20 штук.

Схрон обнаружили вблизи горной местности села Прохладного Таш-Мойнокского айыльного аймака. В ходе осмотра изъяты:

По данным ГКНБ, оружие ранее использовалось членами организованной преступной группы в период политических преобразований в стране с целью дестабилизации общественно-политической обстановки.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению причастных к тайнику лиц и возможного использования оружия при совершении ранее зарегистрированных преступлений.