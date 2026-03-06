Арсенал ОПГ Дженго уничтожен. В Ошской области нашли 12 автоматов Калашникова

В Ошской области сотрудники ГКНБ Кыргызской Республики обнаружили и ликвидировали тайник с крупным арсеналом оружия, принадлежавшим организованной преступной группе криминального авторитета Кадыра Досонова, известного по прозвищу Дженго. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По данным спецслужбы, схрон был выявлен в ходе оперативно-следственных мероприятий по пресечению деятельности организованных преступных групп.

В тайнике обнаружены и изъяты:

12 автоматов Калашникова (АК);

2 боевых пистолета — Beretta и Макарова;

2 гладкоствольных ружья с укороченным стволом;

11 магазинов к автомату Калашникова;

700 патронов калибра 7,62 миллиметров (в герметичном металлическом ящике — «цинке»);

58 патронов калибра 9×19 миллиметров;

66 патронов калибра 9×18 миллиметров;

8 наборов для чистки оружия.

По информации следствия, этот арсенал предназначался для совершения особо тяжких преступлений, в том числе для попыток дестабилизации общественно-политической обстановки в Кыргызстане.

Как отмечают в ГКНБ, оружие могло быть использовано в случае обострения внутренней политической и социально-экономической ситуации в стране.

Деструктивные силы могли попытаться спровоцировать массовые беспорядки и вооруженные провокации с целью антиконституционной смены власти, - ГКНБ.

Также, по данным ведомства, организаторы рассчитывали на поддержку транснациональных криминальных структур, связанных с так называемой воровской идеей и влиянием «братского круга», а также на возможную помощь международных экстремистских и террористических организаций.

В ГКНБ подчеркнули, что своевременное обнаружение тайника позволило нейтрализовать силовую базу преступной группы и предотвратить возможные вооруженные провокации и массовые беспорядки.

Изъятое оружие и боеприпасы направлены на баллистическую и криминалистическую экспертизу. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются. Спецслужбы устанавливают организаторов, идеологических и финансовых спонсоров, причастных к подготовке антиконституционных действий и попыткам дестабилизации ситуации в стране.