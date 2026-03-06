Арсенал ОПГ Дженго уничтожен. В Ошской области нашли 12 автоматов Калашникова

В Ошской области сотрудники ГКНБ Кыргызской Республики обнаружили и ликвидировали тайник с крупным арсеналом оружия, принадлежавшим организованной преступной группе криминального авторитета Кадыра Досонова, известного по прозвищу Дженго. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.
По данным спецслужбы, схрон был выявлен в ходе оперативно-следственных мероприятий по пресечению деятельности организованных преступных групп.
В тайнике обнаружены и изъяты:
- 12 автоматов Калашникова (АК);
- 2 боевых пистолета — Beretta и Макарова;
- 2 гладкоствольных ружья с укороченным стволом;
- 11 магазинов к автомату Калашникова;
- 700 патронов калибра 7,62 миллиметров (в герметичном металлическом ящике — «цинке»);
- 58 патронов калибра 9×19 миллиметров;
- 66 патронов калибра 9×18 миллиметров;
- 8 наборов для чистки оружия.
По информации следствия, этот арсенал предназначался для совершения особо тяжких преступлений, в том числе для попыток дестабилизации общественно-политической обстановки в Кыргызстане.
Как отмечают в ГКНБ, оружие могло быть использовано в случае обострения внутренней политической и социально-экономической ситуации в стране.
Деструктивные силы могли попытаться спровоцировать массовые беспорядки и вооруженные провокации с целью антиконституционной смены власти, - ГКНБ.
Также, по данным ведомства, организаторы рассчитывали на поддержку транснациональных криминальных структур, связанных с так называемой воровской идеей и влиянием «братского круга», а также на возможную помощь международных экстремистских и террористических организаций.
В ГКНБ подчеркнули, что своевременное обнаружение тайника позволило нейтрализовать силовую базу преступной группы и предотвратить возможные вооруженные провокации и массовые беспорядки.
Изъятое оружие и боеприпасы направлены на баллистическую и криминалистическую экспертизу. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются. Спецслужбы устанавливают организаторов, идеологических и финансовых спонсоров, причастных к подготовке антиконституционных действий и попыткам дестабилизации ситуации в стране.