Происшествия

На окраине Балыкчи обнаружен тайник с огнестрельным оружием

Сотрудники ГКНБ в ходе оперативно-следственных мероприятий обнаружили тайник с огнестрельным оружием на окраине Балыкчи в Иссык-Кульской области.

Как сообщили в спецслужбе, в схроне находились два пистолета — пистолет Макарова и револьвер. На изъятом оружии были намеренно удалены номерные знаки.

По предварительным данным, огнестрельное оружие принадлежало членам организованных преступных группировок. Предполагается, что пистолеты были незаконно приобретены и предназначались для использования в рамках преступной деятельности.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают следственно-оперативные мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконному обороту оружия. Ведется следствие.
