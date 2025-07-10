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Тайник с оружием и боеприпасами обнаружили в Таласской области

Фото ГКНБ. Схрон с оружием в Таласской области

В Таласской области сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана выявили тайник с оружием и боеприпасами. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ КР.

По данным ведомства, в ходе спецоперации в рамках борьбы с организованной преступностью, оперативники ГКНБ по Таласской области совместно военнослужащими Пограничной службы провели проверку в окрестностях села Маймак Айтматовского района.

Всего в 50 метрах от государственной границы обнаружен схрон, в котором находились:

  • 4 магазина к автомату Калашникова (АК-47),
  • 1 патрон калибра 5,45 мм,
  • 6 патронов калибра 12 мм,
  • 2 ножа,
  • 2 гладкоствольных ружья калибра 16 мм,
  • 2 гладкоствольных ружья калибра 32 мм (одно — обрез),
  • 1 маска и перчатки,
  • 2 стреляные гильзы калибра 32 мм.

Сейчас по факту ведется расследование. Собранные материалы зарегистрированы в Едином реестре преступлений (АИС МЭЖ), проводятся необходимые следственные действия. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/335844/
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