Разыскиваемый за развратные действия в отношении девочки работал в вузе КР

Задержанный за развратные действия в отношении девочки гражданин Турции был разнорабочим в одном из высших учебных заведений Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, сотрудники службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции задержали 36-летнего гражданина Турции А.С., которого разыскивал Интерпол за совершение развратных действий в отношении несовершеннолетней девочки в Турции.

Разыскиваемый находился в КР с 2018 года.

Решением Первомайского суда задержанный водворен в СИЗО Бишкека на месяц. Решается вопрос о его экстрадиции.