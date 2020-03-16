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Происшествия

Разыскиваемый за развратные действия в отношении девочки работал в вузе КР

Задержанный за развратные действия в отношении девочки гражданин Турции был разнорабочим в одном из высших учебных заведений Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, сотрудники службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции задержали 36-летнего гражданина Турции А.С., которого разыскивал Интерпол за совершение развратных действий в отношении несовершеннолетней девочки в Турции.

Разыскиваемый находился в КР с 2018 года.

Решением Первомайского суда задержанный водворен в СИЗО Бишкека на месяц. Решается вопрос о его экстрадиции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/146581/
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