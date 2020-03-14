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Происшествия

В Бишкеке неизвестные разбили молотком голову инспектору патрульной милиции

В Бишкеке трое неизвестных мужчин напали на сотрудника управления Патрульной службы милиции. Об этом 24.kg сообщили в УВД Ленинского района.

Нападение произошло 12 марта примерно в 23.35. Злоумышленники разбили голову милиционеру.

«В милицию поступило сообщение, что по улице Ажибека Баатыра трое неизвестных парней в масках напали на сотрудника милиции. На месте выяснилось, что они ударили по голове старшего лейтенанта милиции 38-летнего К.Э. Злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. Инспектор УПСМ госпитализирован. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство» УК КР. Проводятся оперативные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемых», — сообщили редакции.

Из собственных источников 24.kg стало известно, что в день происшествия милиционер возвращался домой. Нападавшие были в масках и ударили его по голове молотком.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/146509/
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