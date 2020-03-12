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Сюжет: Новый коронавирус

Кыргызстанка в Пекине выпала из окна. ЧП не связано с коронавирусом

Кыргызстанка в Пекине выпала с балкона второго этажа по неосторожности, это не связано с коронавирусной ситуацией в Китае. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Отметим, ранее в соцсетях сообщили, что девушка пыталась покончить с собой из-за болезни и повредила себе спину.

По данным МИД, инцидент произошел 6 марта 2020 года. Утром в приемный покой медучреждения города Иу с различными травмами госпитализировали 24-летнюю гражданку Кыргызстана, которая выпала со второго этажа открытого балкона.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что девушка не пыталась совершить суицид и у нее не диагностировали заболевание коронавирусной инфекцией. 

«По информации администрации медицинского учреждения, перевозить ее на родину не рекомендуют — это может негативно отразиться на состоянии ее здоровья. Сейчас она находится под круглосуточным медицинским наблюдением, и ей оказывают необходимую помощь», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что посольство КР в КНР ведет соответствующую работу с государственными и местными органами Китая по вопросу оказания максимального содействия нашей соотечественнице в прохождении лечения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/146339/
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