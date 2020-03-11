На угольном месторождении в Ошской области погиб гражданин Украины

На угольном месторождении в Узгенском районе Ошской области погиб 41-летний гражданин Украины, еще один мужчина, тоже иностранец, получил травмы. Информацию 24.kg подтвердил пресс-секретарь регионального УВД Жениш Ашырбаев.

По его словам, в отделение милиции сельской управы Салам-Алик поступило сообщение о ЧП на угольном месторождении на джайлоо Беш-Терек в Узгенском районе. «Выяснилось, что с сентября 2019 года там ведет геологоразведку ОсОО «Сай-Аска». Они пригласили специалистов из Украины, всего 21 человек. Накануне случился инцидент, обвалились опоры шахты. Под завалами погиб один человек — М.Е., 1979 года рождения. Второй — Б.И., 1976 года рождения, получил травму, у него перелом ноги», — сообщили в УВД.

По факту назначены экспертизы. Факт зарегистрирован в ЕРПП, ведется следствие. Пострадавший находится в Узгенской районной больнице.