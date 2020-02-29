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Происшествия

Пьяный в Бишкеке разбил окно патрульной машины

Сотрудники управления Патрульной службы милиции во время рейда в Свердловском районе задержали молодого человека, который разбил заднее окно патрульного автомобиля. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УПСМ.

Отмечается, что 25-летний Г.У. находился в алкогольном опьянении и не подчинился милиционерам, выражался нецензурно.

«При задержании он оказывал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Нарушителя доставили в УВД Свердловского района», — подчеркнули в пресс-службе.

Инцидент зарегистрирован в ЕРПП, и начато досудебное производство по статье «Хулиганство» УК КР. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/145114/
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