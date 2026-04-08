Рейд по неправильным парковкам в Бишкеке. Более 30 авто эвакуировано

Сегодня в Бишкеке прошел рейд с целью выявления и упорядочения случаев неправильной парковки транспортных средств. Об этом сообщает мэрия столицы.

По итогам рейда более 30 автомобилей, припаркованных с нарушением Правил дорожного движения, эвакуировано на штрафстоянку.

Около 10 владельцев машин получили протоколы. В отношении двух граждан, припарковавших свои автомобили на зеленой зоне, оформлены протоколы с наложением штрафа в размере 5 тысяч 500 сомов каждому.

Напомним, за нарушение правил парковки предусмотрен штраф в размере 1 тысячи сомов. Оформление протокола на месте составляет 300 сомов, услуги эвакуатора — 1 тысячу 600 сомов, а за парковку на зеленой зоне предусмотрен штраф в размере 5 тысяч 500 сомов.
