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Происшествия

Вымогали $13 тысяч и отобрали автомобиль. В Оше задержаны подозреваемые

В Оше задержаны двое подозреваемых в вымогательстве $13 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Уточняется, что в начале февраля 2020 года неизвестные лица в одном из микрорайонов Оша, угрожая расправой, заставили частного предпринимателя переписать на них автомобиль Opel и в итоге завладели им.

«Через несколько дней эти же лица путем угроз отобрали более $3 тысяч и при этом вымогали еще более крупную сумму денег. Общая сумма вымогаемых средств — $13 тысяч», — отметили в ведомстве.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное производство по статье 203 «Вымогательство» УК КР. Накануне во время получения очередной вымогаемой суммы — $2 тысяч 800 задержан один из подозреваемых, ранее многократно судимый 47-летний Р.З. Второго подозреваемого гражданина, 28-летнего И.М., задержали, когда он ехал на отобранном автомобиле, принадлежащем потерпевшему.

Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/144907/
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