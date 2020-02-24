В Таласе подросток случайно повесился на веревке от качелей

В Таласе 14-летний мальчик случайно повесился на самодельных качелях во дворе своего дома. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Таласской области.

Уточняется, что погибший являлся инвалидом третьей группы.

«Во время инцидента взрослых дома не было. Веревка от качелей каким-то образом запуталась вокруг шеи ребенка, мальчик не смог выбраться, он физически слаб из-за ограниченных возможностей здоровья», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что родители ребенка отказались писать заявление и проводить вскрытие. Дело прекращено.