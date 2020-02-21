По факту коррупции задержаны сотрудники Финпола и Налоговой службы

Антикоррупционная служба ГКНБ задержала сотрудников Финансовой полиции и Налоговой службы. Они подозреваются в незаконном ввозе товаров в Кыргызстан из стран ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

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Отмечается, что в 2019 году один из руководителей регионального подразделения ГСБЭП Б.У.Р. с ответственным сотрудником ГНС А.С.М. наладил систематический сбор денежных средств за беспрепятственный пропуск товаров в КР без уплаты причитающихся налоговых платежей.

Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ. Их уведомили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 «Коррупция» УК КР. Ведется следствие.