14:09
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

По факту коррупции задержаны сотрудники Финпола и Налоговой службы

Антикоррупционная служба ГКНБ задержала сотрудников Финансовой полиции и Налоговой службы. Они подозреваются в незаконном ввозе товаров в Кыргызстан из стран ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Читайте по теме
Проверка имущества Райымбека Матраимова: из ГП в Финпол, из Финпола в ГКНБ

Отмечается, что в 2019 году один из руководителей регионального подразделения ГСБЭП Б.У.Р. с ответственным сотрудником ГНС А.С.М. наладил систематический сбор денежных средств за беспрепятственный пропуск товаров в КР без уплаты причитающихся налоговых платежей.

Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ. Их уведомили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 «Коррупция» УК КР. Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/144337/
просмотров: 1325
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат считает, что налоговиков нужно наделить дополнительными функциями
Четыре налоговика уволены в 2019 году после жалоб кыргызстанцев
Финпол ссылается на документы, которые давно утратили силу. Президент возмущен
В районных управлениях ГНС заставляют распечатывать декларации за деньги
В Бишкеке обнаружили студию вебкам-моделей
Отдел по работе с налогоплательщиками открыли в ГНС Кыргызстана
Налоговая служба прокомментировала иск к «Вечернему Бишкеку»
Налоговая служба подала в суд на «Вечерний Бишкек»
Президент рассказал о коррупции на таможне. Чиновники не знают, что ответить
С 2020 года электронные сигареты будут облагать акцизным налогом
Популярные новости
Шесть кыргызстанцев арестованы в&nbsp;Москве за&nbsp;создание экстремистской организации Шесть кыргызстанцев арестованы в Москве за создание экстремистской организации
В&nbsp;Ат-Баши больше тысячи людей вышли на&nbsp;митинг против логистического центра В Ат-Баши больше тысячи людей вышли на митинг против логистического центра
В&nbsp;роддоме &#8470;&nbsp;6&nbsp;скончалась молодая женщина, которая родила двойню В роддоме № 6 скончалась молодая женщина, которая родила двойню
В&nbsp;Бишкеке машина слетела с&nbsp;моста и&nbsp;упала на&nbsp;железную дорогу В Бишкеке машина слетела с моста и упала на железную дорогу
Бизнес
&laquo;1+1&raquo;. Купи один аксессуар в&nbsp;O!Store, второй получи БЕСПЛАТНО! «1+1». Купи один аксессуар в O!Store, второй получи БЕСПЛАТНО!
Мы&nbsp;вернулись! Открыт прием заявок на&nbsp;Open Digithon 2020 от&nbsp;Beeline! Мы вернулись! Открыт прием заявок на Open Digithon 2020 от Beeline!
SIM-карта будущего. Подключайте eSIM&nbsp;в O!Store уже сегодня! SIM-карта будущего. Подключайте eSIM в O!Store уже сегодня!
Акция: банковские гарантии под залог недвижимости на&nbsp;любые сроки до&nbsp;2&nbsp;процентов Акция: банковские гарантии под залог недвижимости на любые сроки до 2 процентов
21 февраля, пятница
14:05
Бишкеку не нужны Правила землепользования и застройки — мнение директора ГПИ Бишкеку не нужны Правила землепользования и застройки —...
13:45
Тест-систем для определения коронавируса в Кыргызстане достаточно
13:25
Отпустить из СИЗО-1 беременную мать четверых малолетних детей просит омбудсмен
13:14
Массовая прописка в городах, где пройдут выборы в местные кенеши, продолжается
13:11
По факту коррупции задержаны сотрудники Финпола и Налоговой службы