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Происшествия

У жителя Иссык-Куля нашли ружье и патроны

В селе Баетово Иссык-Кульской области милиция задержала мужчину, незаконно хранящего огнестрельное оружие. Об этом сообщили в УВД региона.

Уточняется, что у 59-летнего Б.Б. обнаружены и изъяты ружье ТОЗ-63 и 13 патронов от автомата Калашникова калибра 5,45 миллиметра.

пресс-службы УВД Иссык-Кульской области
Фото пресс-службы УВД Иссык-Кульской области. У жителя села Баетово изъяты оружие и патроны

«Факт зарегистрирован в ЕРПП ОВД Иссык-Кульского района, и начато досудебное производство по статье «Незаконный оборот оружия, боеприпасов» УК КР. Задержанный водворен в ИВС», — отметили в УВД.

В ведомстве добавили, что с 18 по 19 января в целом по Иссык-Кульской области изъяты 6 единиц незаконно хранящегося гладкоствольного огнестрельного оружия, 9 патронов от пистолета Макарова, 13 патронов от автомата Калашникова калибра 5,45 миллиметра и 2 — калибра 7,62 миллиметра.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/144175/
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