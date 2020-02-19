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Происшествия

Кыргызстанцев задержали в Узбекистане за незаконное пересечение границы

Узбекская сторона передала Кыргызстану граждан, задержанных на территории РУз. Об этом сообщает пресс-служба ГПС КР.

Уточняется, что сегодня в местности Чекелик Кадамджайского района Баткенской области за незаконное пересечение государственной границы пограничники Узбекистана задержали 13 кыргызстанцев. По их словам, они случайно перешли из КР на территорию соседнего государства.

«По результатам переговоров пограничных представителей двух стран 13 граждан КР переданы кыргызской стороне», — добавили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/144105/
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