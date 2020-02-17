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В Баткене задержали партию контрабандных ноутбуков на 3 миллиона сомов

Сотрудники Таможенной службы выявили партию контрабандных товаров, в том числе ноутбуки, на сумму около трех миллионов сомов. Об этом сообщила пресс-служба ГТС.

По данным ведомства, в ходе проведения мероприятий по выявлению и пресечению незаконного ввоза товаров и транспортных средств на таможенную территорию ЕАЭС 14 февраля в Баткенской области в селе Жаштык остановлена машина «Мерседес-Бенц Спринтер», за рулем сидел гражданин КР Х.Н.Ш.

При осмотре грузового отсека указанного транспортного средства обнаружены ввезенные из сопредельного государства с нарушением таможенного законодательства: 90 штук ноутбуков ACER, 8 — Lenovo и 20 — HP, а также более 1 тысячи кепок с надписью Americanstyle AFNY.

Общая стоимость товара составила 2 миллиона 754 тысячи сомов.

«Данный факт зарегистрирован в журнале учета информации ЕРПП. Собранные материалы переданы в прокуратуру Ошской области по подследственности», — заключили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/143877/
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