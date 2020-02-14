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Происшествия

Схрон оружия и взрывчатку нашли у пенсионера на Иссык-Куле

В Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области милиция обнаружила у местного жителя схрон оружия. Об этом сообщила пресс-служба УВД региона.

Уточняется, что у 70-летнего жителя села Нововознесеновка в ходе обыска обнаружили и изъяли незаконно хранящиеся три самодельных нарезных огнестрельных ружья, два гладкоствольных ружья 16-го калибра, 84 патрона калибра 7,62 и 5,45 миллиметра, взрывчатое вещество и рога козерога.

«Факт зарегистрировали в ЕРПП, начато досудебное производство по статье «Незаконный оборот оружия, боеприпасов» УК КР. Задержанный водворен в ИВС на 48 часов до избрания меры пресечения», — отметили в УВД.

В ведомстве добавили, что в регионе проводят рейд «Арсенал», направленный на предотвращение преступлений с применением огнестрельного оружия, раскрытие ранее совершенных преступлений, розыск преступников и без вести пропавших, профилактику правонарушений. В рамках мероприятия милиция проверит всех владельцев огнестрельного оружия.

В УВД напомнили, что добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества освобождаются от уголовной ответственности.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/143624/
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