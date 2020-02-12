18:49
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

Схема на таможне. В Кыргызстане задержана транснациональная преступная группа

Выявлена транснациональная преступная группа, которая занималась незаконным завершением таможенных процедур при ввозе табачных изделий. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

По его данным, ведомство вело досудебное производство вместе с управлением внутренней безопасности Государственной таможенной службы по факту злоупотребления должностным положением. «Установлен факт несанкционированного завершения процедуры «таможенный транзит» табачных изделий общей стоимостью $253,5 тысячи. Товар якобы следовал из Латвии в Афганистан», — говорится в сообщении.

Ранее по этому делу 9 января 2020 года был задержан таможенник. А 30 января при передаче через посредников взятки в $65 тысяч должностным лицам ГТС для несанкционированного завершения процедуры «таможенный экспорт» табачных изделий общей стоимостью $200,2 тысячи задержаны четыре гражданина России и Казахстана. Они заключены под стражу.

«5 февраля при передаче через посредников взятки в $75 тысяч должностным лицам ГТС задержан еще один член транснациональной группировки, гражданин Беларуси. Решением суда ему также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В рамках досудебного производства следствие по делу продолжается, принимаются меры по установлению и задержанию остальных членов транснациональной преступной группы, наладивших устойчивый канал по незаконному завершению процедуры «таможенный экспорт», — заключили в МВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/143450/
просмотров: 438
Версия для печати
Материалы по теме
Убийство Саймаити. Глава ГТС опровергает получение взяток сотрудниками таможни
Сотрудника таможни задержали за злоупотребление должностным положением в Бишкеке
Возле пункта пропуска «Ак-Тилек автодорожный» скопилось более 100 большегрузов
Президент рассказал о коррупции на таможне. Чиновники не знают, что ответить
Премьер-министр считает, что сменой руководства доверие к таможне не вернуть
Навстречу импортерам. Нормы беспошлинного ввоза будут снижены
В Кыргызстане 205,6 миллиона сомов возместили по делам о таможенных нарушениях
Правительству понадобилось четыре дня, чтобы прокомментировать расследование СМИ
Как будем бороться с контрабандой, рассказал Сооронбай Жээнбеков
На таможне устанавливают системы онлайн-наблюдения
Популярные новости
Заместителя министра транспорта и&nbsp;дорог задержали за&nbsp;дачу взятки сотруднику ГКНБ Заместителя министра транспорта и дорог задержали за дачу взятки сотруднику ГКНБ
В&nbsp;Бишкеке пьяный секретарь суда устроил дебош в&nbsp;больнице В Бишкеке пьяный секретарь суда устроил дебош в больнице
Трагедия в&nbsp;бишкекской школе &#8470;&nbsp;16: в&nbsp;туалете повесился ученик Трагедия в бишкекской школе № 16: в туалете повесился ученик
Пожар в&nbsp;автомастерской полностью локализован. Шесть машин сгорели Пожар в автомастерской полностью локализован. Шесть машин сгорели
Бизнес
Что подарить на&nbsp;День влюбленных ЕМУ и&nbsp;ЕЙ Что подарить на День влюбленных ЕМУ и ЕЙ
Премиальное топливо G-Drive за&nbsp;покупки на&nbsp;АЗС сети &laquo;Газпромнефть&raquo; Премиальное топливо G-Drive за покупки на АЗС сети «Газпромнефть»
Целых 50&nbsp;ГИГАБАЙТ интернета + БЕЗЛИМИТ на&nbsp;соцсети и&nbsp;мессенджеры Целых 50 ГИГАБАЙТ интернета + БЕЗЛИМИТ на соцсети и мессенджеры
UFC 247: Джонс vs&nbsp;Рейес, Шевченко vs&nbsp;Чукагян. На&nbsp;канале UFC TВ&nbsp;только в&nbsp;O!TV UFC 247: Джонс vs Рейес, Шевченко vs Чукагян. На канале UFC TВ только в O!TV
12 февраля, среда
18:46
Почти за $30 миллионов продали на аукционе картину Дэвида Хокни «Всплеск» Почти за $30 миллионов продали на аукционе картину Дэви...
18:30
13 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:21
Схема на таможне. В Кыргызстане задержана транснациональная преступная группа
18:18
В мэрии предложили повысить тариф на проезд, чтобы закупить автобусы
18:10
Видео кражи мобильного телефона опубликовали в Сети. Девушку задержали