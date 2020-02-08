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Происшествия

В Баткене задержали почти полтонны прекурсоров. Подозреваемый — милиционер

В Баткенской области милиция задержала 425 килограммов контрабанды кислоты. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что один из подозреваемых является сотрудником правоохранительных органов.

В УВД Оша подтвердили эту информацию. По данным ведомства, спецоперация прошла 7 февраля в Кадамджайском районе.

«7 февраля примерно в 22.50 милиция остановила автомобиль Chevrolet Captiva. Во время осмотра в салоне авто были 17 пластиковых контейнеров, в которых находилось химическое вещество (прекурсор). В настоящий момент назначена судебно-химическая экспертиза. Подозреваемые задержаны, один из них является работником УВД южной столицы», — отметили в УВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/143035/
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