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Происшествия

Подробности смерти мужчины, пропавшего три недели назад, сообщили в милиции

Для установления причины смерти Кубата Асанова, пропавшего три недели назад, назначена судебно-медицинская экспертиза. Об этом сообщили в ГУВД Чуйской области.

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Уточняется, что сообщение о неопознанном трупе поступило 6 февраля в дежурную часть ОВД Аламединского района.

«На месте милиция установила, что труп лежал недалеко от автодороги — примерно в 50-70 метрах. Труп мужчины был опознан родственниками. Ведется досудебное производство. Видимых телесных повреждений на теле мужчины не обнаружено», — сообщили в ГУВД.

Отметим, что за неделю до того, как исчез Кубат Асанов, пропал его родной брат — Канат Асанов. Сейчас милиция ведет его поиски.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/143003/
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