Адвокат рассказала, за что задержали бывшего директора Судебного департамента

Экс-глава Судебного департамента Рустам Ибраимов задержан незаконно, заявила 24.kg его адвокат Алия Турумбекова.
По ее словам, уголовное дело касается тендера по перепрофилированию здания Первомайского районного суда Бишкека.
Она добавила, что председателем тендерной комиссии была заведующая отделом Первомайского райсуда Аида Талантбекова. По данным юриста, ее кандидатуру предложила бывший председатель суда Айнура Сатарова.
Мой подзащитный не был в курсе, кто будет проводить ремонт в здании. На всей тендерной документации стоит подпись Аиды Талантбековой.Алия Турумбекова
В декабре 2019 года по подозрению в вымогательстве и получении взятки задержана начальник управления Судебного департамента при Верховном суде КР. Ее подозревают в том, что она получила взятку в 3 миллиона сомов от компании «Стрим групп». Спустя полтора месяца задержали экс-главу Судебного департамента Рустама Ибраимова.