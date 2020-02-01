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Сюжет: Крупные взятки

Адвокат рассказала, за что задержали бывшего директора Судебного департамента

Экс-глава Судебного департамента Рустам Ибраимов задержан незаконно, заявила 24.kg его адвокат Алия Турумбекова.

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По ее словам, уголовное дело касается тендера по перепрофилированию здания Первомайского районного суда Бишкека.

адвоката Алии Турумбековой
Фото адвоката Алии Турумбековой
«В ноябре 2017 года Судебный департамент объявил тендер на перепрофилирование здания по улице Исанова. Сумма ремонта составляла 32 миллиона сомов. Пять компаний подали документы на участие в конкурсе. Заявки на участие в тендере поступили 24 ноября. В декабре документы вскрыли и определили победителя. 28 декабря с компанией «Стрим групп» заключили договор и перечислили деньги. Взятку руководитель фирмы якобы дал 29 декабря уже после того, как с ним подписали контракт. Рустам Ибраимов не мог получить или как-то повлиять на результаты конкурса, поскольку не входил в состав тендерной комиссии, — сказала Алия Турумбекова.

Она добавила, что председателем тендерной комиссии была заведующая отделом Первомайского райсуда Аида Талантбекова. По данным юриста, ее кандидатуру предложила бывший председатель суда Айнура Сатарова.

Мой подзащитный не был в курсе, кто будет проводить ремонт в здании. На всей тендерной документации стоит подпись Аиды Талантбековой.

Алия Турумбекова

В декабре 2019 года по подозрению в вымогательстве и получении взятки задержана начальник управления Судебного департамента при Верховном суде КР. Ее подозревают в том, что она получила взятку в 3 миллиона сомов от компании «Стрим групп». Спустя полтора месяца задержали экс-главу Судебного департамента Рустама Ибраимова.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/142353/
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