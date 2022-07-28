Ограничения на выезд. В суде рассказали, как проверить себя в списке должников

В судебном департаменте при Верховном суде рассказали, как проверить наличие временного ограничения на выезд из страны.

В ведомстве отметили, что во избежание непредвиденных ситуаций при пересечении границы можно проверить наличие задолженности.

Уточняется, что для этого на официальном сайте департамента есть рубрика «Проверка статуса задолженности», где каждый гражданин может узнать, не ведется ли исполнительное производство в отношении него в качестве должника. Для проверки нужно ввести свой персональный идентификационный код.

«Сервис является единой информационной базой данных подразделения службы судебных исполнителей, которая хранит и систематизирует информацию по исполнительным производствам. Он же информирует граждан о статусе по исполнительному производству и в каком подразделении службы судебных исполнителей находится данное исполнительное производство», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сервис интегрирован с государственным порталом электронных услуг «Тундук». Более подробную информацию о наличии задолженности по исполнительному документу можно получить в личном кабинете, авторизовавшись на портале (www.portal.tunduk.kg).

Статус задолженности, как указывается, также можно проверить в мобильном приложении «Мбанк».

В ведомстве напомнили, что должнику вручается предложение о добровольном исполнении исполнительного документа. Срок для добровольного исполнения устанавливается в 10 рабочих дней.

По истечении срока судебный исполнитель выносит постановление о временном ограничении на выезд должника — физического лица, а также руководителя должника — юридического лица, независимо от форм собственности, из КР.