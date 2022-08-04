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Общество

Судебный департамент вновь требует вернуть ведомственный пансионат

Имущественный спор вокруг пансионата на Иссык-Куле «Синегорье», права на который предъявляют бизнесмен Владимир Силантьев и судебный департамент, тянутся с 2008 года. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель последнего Жолдош Асаналиев.

По его словам, судебный департамент обратился с исковым заявлением в суд к Иссык-Куль-Нарынскому территориальному управлению госимуществом, Владимиру Силантьеву и Иссык-Кульской районной нотариальной конторе. В ведомстве требуют признать конкурс по продаже пансионата «Фемида» («Синегорье») от 2003 года недействительным. В судебном департаменте настаивают — это их ведомственный санаторий и продавать его ФУГИ не должен был.

Суд согласился удовлетворить это требование. Таким образом, конкурс, как и сделка купли-продажи, признаны недействительными и все возвращено в первоначальное положение.

Жолдош Асаналиев добавил, что пансионат был продан за 1 миллион 500 тысяч сомов. То есть по цене трехкомнатной квартиры.

Бизнесмен Владимир Силантьев ранее заявлял, что пансионат у него пытаются незаконно отобрать. В 2003 году он выиграл конкурс честно, приобрел объект и позже передал его на баланс ОсОО «Синегорье».

В судебном департаменте утверждают, что Владимиру Силантьеву присудили победу в тендере задним числом. Тяжба началась в 2007-м, но суд до 2014 года отказывал чиновникам в рассмотрении заявлений.

В 2021-м Верховный суд вынес решение в пользу судебного департамента, признав сделку о передаче ведомственного пансионата ОсОО «Синегорье» незаконной.

Юристы, представляющие интересы Владимира Силантьева, утверждают, что аргументы департамента несостоятельны и нарушены все сроки исковой давности. «Мы обратились в Генеральную прокуратуру в конце января этого года. Просим принять меры в отношении членов коллегии. Но ответа не получили до сих пор», — сказал Юлиан Белков.

Однако суд срок давности восстановил. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241514/
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