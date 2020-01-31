Пьяный сотрудник ГКНБ ночью приехал к активисту и допрашивал его в машине

Пьяный сотрудник ГКНБ в своей машине допрашивал активиста Тимура Махмудова, который выступил против строительства логистического центра в Ат-Башинском районе Нарынской области. Об этом сообщил в соцсетях пользователь Тилек Осмонкулов.

По его словам, 30 января около 22.30 к активисту приехал пьяный работник ГКНБ на автомашине с госномером 01 362 ABX и в ней же допрашивал Тимура Махмудова до 01.00.

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«Расспрашивал, почему я выступаю против строительства логистического центра, кто меня на это подталкивает, какие у меня интересы, имею ли неприязненные отношения к политике президента и почему состою в группе, созданной активистами, которые также выступают против строительства логистического центра. Я ответил, что земля Кыргызстана — не торт, чтобы поделить по кускам и раздать, кому попало», — рассказал активист на видео, опубликованном в социальных сетях.

Он добавил, что ранее его вызывали на допрос в ГКНБ, звонили из управления Государственной налоговой службы по Ленинскому району, Первомайского РОВД.

По словам автора видео, сотрудник ГКНБ переехал некоторым людям, которые находились на месте, ноги и скрывал лицо от камер.

В пресс-центре госкомитета пообещали, что ведомство проверит информацию.

Ранее в Ат-Башинском районе Нарынской области возле здания акимиата местные жители выходили на акцию протеста против строительства торгово-логистического центра.