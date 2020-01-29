Семь жутких фактов сексуального насилия над детьми в Кыргызстане

В Кыргызстане обвиняемого в изнасиловании собственной дочери накануне приговорили к 19 годам лишения свободы. Вердикт вынес Московский районный суд. Гособвинение считает приговор мягким. Санкция статьи, вменяемой 37-летнему мужчине, предусматривает пожизненное лишение свободы. Надзорный орган намерен добиваться ужесточения приговора.

Редакция 24.kg вспомнила о самых громких надругательствах в отношении несовершеннолетних детей, совершенных в их же семьях.

1 Октябрь 2018 года... Октябрь 2018 года...

... в городе Чолпон-Ате милиция задержала мужчину, несколько раз изнасиловавшего падчерицу. Факт выявили, когда девочка попала в больницу. Психологам подросток рассказала, что последний раз отчим ее изнасиловал в 2015-м. Экспертиза подтвердила, что девственная плева девочки нарушена, но срок насилия установить невозможно.

В марте 2019-го суд приговорил мужчину к пожизненному лишению свободы.

2 Март 2019 года... Март 2019 года...

... 47-летнего Т.Н. приговорили к 10 годам лишения свободы за попытку изнасилования падчерицы. Довести злой умысел мужчине до конца помешала жена, которая вовремя зашла в комнату. Сначала мужчина частично признал вину, однако затем отказался от показаний. Со слов обвиняемого, он просто стоял в трусах перед девочкой. Потерпевшая рассказала на следствии, что отчим пришел домой пьяным. Когда она хотела его уложить спать, он начал удерживать ее и снимать одежду.

3 Апрель 2019 года... Апрель 2019 года...

... в Узгенском районе девочка родила от родного отца, который страдал психическим заболеванием и изнасиловал ее. Факт выявили милиционеры во время подворового обхода. Пострадавшая, как и ее родственники, отказалась от новорожденного. Мужчину признали вменяемым. По его словам, он пошел на преступление, потому что хотел удовлетворить свои сексуальные потребности. О том, что дочь забеременела, не знал. В итоге обвиняемого приговорили к 12,5 года лишения свободы.

4 Май 2019 года... Май 2019 года...

... Иссык-Атинский районный суд Чуйской области приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы за попытку изнасилования падчерицы. Вины во время следствия и судебных заседаний он не признал. Мать 15-летней девочки просила оправдать подсудимого. С ее слов, дочь специально оговорила мужа. Однако следствию удалось доказать вину мужчины. Факт насилия подтвердили и результаты судмедэкспертизы.

5 Сентябрь 2019 года... Сентябрь 2019 года...

... общественность потрясла очередная новость об изнасиловании несовершеннолетней отцом. Девочка обратилась в больницу с просьбой сделать ей аборт, но врач уговорила школьницу родить и якобы отдала ребенка родственникам. Потерпевшая отказалась от новорожденного. Сокулукский районный суд приговорил обвиняемого к 20 годам лишения свободы. Однако гособвинение считает решение мягким и намерено добиваться пожизненного лишения свободы.

6 Октябрь 2019 года... Октябрь 2019 года...

... Чуйский областной суд смягчил приговор обвиняемому в изнасиловании падчерицы. Воспользовавшись тем, что супруга ушла, он надругался над девочкой. Иссык-Атинский районный суд приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы, однако суд второй инстанции сократил наказание до 12 лет.

7 Октябрь 2019 года... Октябрь 2019 года...

... по подозрению в изнасиловании 16-летней девочки милиция задержала 49-летнего мужчину. В милицию обратилась мама девушки. Дело об изнасиловании в городе Кара-Куле Джалал-Абадской области сейчас на стадии следствия.