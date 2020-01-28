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Происшествия

В Бишкеке произошло семь аварий с участием машин патрульной милиции

За три месяца работы управления Патрульной службы милиции в Бишкеке произошло семь ДТП с участием машин УПСМ. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника ГУОБДД Нур Сатыбалдиев.

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По его словам, только два случая произошли по вине сотрудников патрульной милиции. В остальных ответственность возложена на других водителей.  

«Бывает, когда наряд спешит на вызов и может немного задеть другие автомобили, в основном это происходит на перекрестках. Признаем, что в двух случаях виноваты наши работники. Служебные автомашины восстанавливает ГУОБДД, однако все расходы будут покрыты за счет заработной платы самих сотрудников, виновных в авариях», — сказал Нур Сатыбалдиев.

Напомним, что 6 января в Бишкеке произошло ДТП с участием патрульной машины. В пресс-службе УПСМ сказали, что наряд спешил на вызов. Милиционеры включили проблесковые маячки и спецсигнал.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/141783/
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