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Происшествия

Неотложка и внедорожник столкнулись в центре Бишкека

На пересечении проспекта Чуй и улицы Тыныстанова столкнулись внедорожник и карета скорой помощи. Подробности 24.kg сообщил пресс-секретарь УПСМ Бишкека Тилек Исаев.

«ДТП произошло сегодня, 8 мая, примерно в 11.20. Карета скорой помощи ехала по проспекту Чуй в восточном направлении. В этот момент внедорожник, ехавший в западном направлении, поворачивал на юг по Тыныстанова и столкнулся с медиками», — добавил Исаев.

В результате ДТП пострадавших нет. На место выехали автоинспекторы. Машины водворили на штрафстоянку. Назначены необходимые экспертизы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/293508/
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