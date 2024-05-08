Неотложка и внедорожник столкнулись в центре Бишкека

На пересечении проспекта Чуй и улицы Тыныстанова столкнулись внедорожник и карета скорой помощи. Подробности 24.kg сообщил пресс-секретарь УПСМ Бишкека Тилек Исаев.

«ДТП произошло сегодня, 8 мая, примерно в 11.20. Карета скорой помощи ехала по проспекту Чуй в восточном направлении. В этот момент внедорожник, ехавший в западном направлении, поворачивал на юг по Тыныстанова и столкнулся с медиками», — добавил Исаев.

В результате ДТП пострадавших нет. На место выехали автоинспекторы. Машины водворили на штрафстоянку. Назначены необходимые экспертизы.