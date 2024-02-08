Более ста машин Патрульной службы милиции оснащены GPS- и видеорегистраторами

Более 100 автомашин Патрульной службы милиции Бишкека оснащены GPS- и видеорегистраторами, которые способны без перерыва снимать в течение рабочего времени. Они подключены к системе глобального позиционирования, сообщила пресс-служба МВД.

«Сотрудники ситуационного центра наблюдают на мониторе за общей картиной, обстановкой внутри и снаружи автомобилей», — говорится в сообщении.

В МВД добавили, что видеорегистраторы можно использовать и как элемент контроля, отслеживая работу отдельно взятого наряда за смену, фиксируя информацию о маршруте машины, скорости, остановках и так далее.