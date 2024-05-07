В Бишкеке временно изменен маршрут троллейбуса № 14. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, сегодня водитель автобуса № 40 врезался в опору троллейбусной линии на пересечении проспекта Дэн Сяопина и улицы Алыкулова.

«По оперативной информации, водитель съехал с дороги и совершил ДТП из-за резкого ухудшения здоровья», — сообщили в мэрии.

Помимо водителя, пострадали три человека, они находятся на амбулаторном лечении.

В связи с повреждением опоры троллейбусной линии маршрут троллейбуса № 14 временно изменен. Он будет курсировать от микрорайона «Джал» до завода Фрунзе.

«Специалисты ведут восстановительные работы. Маршрут будет возобновлен после завершения работ», — сообщили в мэрии.