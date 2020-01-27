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Происшествия

Груз лекарств сомнительного происхождения задержали на границе Кыргызстана

Предотвращен незаконный ввоз алкогольной продукции и лекарственных средств на территорию Кыргызстана. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, на контрольно-пропускном пункте «Ак-Тилек» задержана грузовая автомашина Volvo с прицепом. Согласно предоставленной накладной, грузовик перевозил кондитерские изделия, специи и автошины. Но в ходе осмотра автомобиля в глубине грузового отсека обнаружены элитная алкогольная продукция разных наименований (виски, пиво, коньяк, водка, вино) с акцизными марками Казахстана, лекарственные средства сомнительного происхождения с практически истекшим сроком годности, химикаты для уничтожения сорняков и другие товары без разрешительных и подтверждающих документов.

«Факт зарегистрировали в Едином реестре преступлений и проступков по статье 228 «Производство продукции, подлежащей обязательному акцизному обложению без акцизных марок» УК КР. Автомашина водворена на штрафстоянку до выяснения обстоятельств дела. Проводятся следственно-оперативные мероприятия для установления причиненного ущерба и его возмещения», — рассказали в ГСБЭП.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/141734/
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