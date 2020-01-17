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Происшествия

ДТП на Южной магистрали. Двое граждан обратились за медицинской помощью

В результате ДТП на Южной магистрали в больницы обратились два пассажира автомобиля Lexus-470. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции.

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По ее данным, 14 января примерно в 17.30 автомашина марки lexus-470, двигаясь по улице Масалиева в восточном направлении, столкнулась с автомашиной Toyota Land Cruiser, которая ехала навстречу.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, собранные материалы переданы в следственную службу по ДТП следственного управления ГУВД Бишкека.

Напомним, сегодня в соцсетях опубликовано видео момента ДТП на Южной магистрали с участием двух внедорожников.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/140837/
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