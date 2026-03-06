17:45
Администрация Sky Park объяснила работы возле парка Байтика Баатыра в Бишкеке

В Бишкеке развлекательный центр Sky Park опроверг информацию о строительстве на территории парка имени Байтика Баатыра в районе Южной магистрали. Ранее жители столицы сообщили о строительных работах в районе парка.

В мэрии Бишкека 24.kg сообщили, что работы ведутся на территории семейно-развлекательного парка Sky Park.

Далее ОсОО «Скай Интертеймент», управляющее семейно-развлекательным парком Sky Park, выступило с официальным разъяснением.

В компании сообщили, что работы ведутся не на территории городского парка имени Байтика Баатыра, а на земельном участке, который официально закреплен за Sky Park. Он открылся 1 июня 2025 года, и сейчас на его территории реализуется второй этап развития.

По информации администрации, проект предусматривает благоустройство и масштабное озеленение территории.

В ближайшее время планируется высадить около 3 тысяч новых растений — деревьев, декоративных кустарников и многолетних цветов.

Также в рамках второго этапа планируется обновление пешеходной инфраструктуры, замена старой брусчатки на современную плитку, модернизация инженерных сетей, а также установка новых точечных аттракционов. Кроме того, на территории планируется создать культурные пространства — открытые сцены для концертов, уличный амфитеатр и выставочные зоны.

В компании отдельно подчеркнули, что на данной территории не ведется и не планируется строительство жилых домов или офисных зданий. По данным администрации, участок предназначен исключительно для общественного отдыха и развлечений.

«Мы благодарны вам за неравнодушие и активную гражданскую позицию. Именно
такие жители делают наш город лучше. Мы призываем вас доверять только проверенной
информации и не поддаваться эмоциям. Да, сейчас территория выглядит как строительная
площадка, но это временные неудобства ради того, чтобы уже этой весной вы пришли в
обновленный парк.

Всего несколько недель осталось до завершения строительно-монтажных
работ. Приходите убедиться всей семьей, чтобы лично увидеть позитивные изменения!
Ждем вас в гости! Sky Park становится лучше, сохраняя главное — любовь к природе и людям.
С уважением и заботой о каждом госте, администрация семейно-развлекательного
парка Sky Park», — говорится в заявлении.
