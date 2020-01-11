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В Оше милиция задержала парня, ранившего ножом свою бабушку

В южной столице милиция задержала парня, ранившего ножом свою бабушку. Об этом 24.kg сообщили в УВД Ошской области.

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Задержанного водворили в ИВС. Вину он признал в части того, что действительно ударил ножом родственницу.

«Парень рассказал, что поскандалил с бабушкой из-за денег, которые она ему якобы не отдавала. Со слов Ж.Э., он присылал родным деньги из России, а вернувшись, потребовал их назад. Потерпевшая отрицает это. Она пояснила, что внук, наоборот, не присылал ей ни копейки, а она оплатила ему дорогу домой. Свидетели подтвердили это и заявили, что подозреваемый, находясь в РФ, проиграл в казино крупную сумму и бомжевал», — отметили в УВД.

Напомним, что 12 декабря в Узгенском районе 22-летний парень чуть не убил бабушку. Подозреваемый искал деньги в сундуке. Когда женщина проснулась и сделала замечание, он ударил ее в грудь кухонным ножом и сбежал.
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