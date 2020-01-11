В Москве мать выдала несовершеннолетнюю дочь замуж, после чего она сбежала

В Москве нашли без вести пропавшую несовершеннолетнюю кыргызстанку. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В декабре 2019 года в представительство МВД КР в России обратилась кыргызстанка С.Д. Женщина просила оказать содействие в поиске пропавшей 17-летней дочери, которая вышла из дома и не вернулась.

Фото пресс-службы МВД. В Москве девушку выдали насильно замуж, после чего она сбежала

«Проверили морги и больницы, Центр временного содержания иностранных граждан. Установили, что мать ранее выдала несовершеннолетнюю дочь по мусульманским канонам (нике) за 26-летнего мужчину, проживающего в Москве. До исчезновения девушка жила с ним», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в январе 2020-го правоохранители установили местонахождение пропавшей. «Оказалось, что девушка ушла из дома потому, что мать выдала ее замуж против воли за незнакомого мужчину. Однако пойти против воли матери она не смогла. Примерно через месяц после брака, воспользовавшись удобным случаем, девушка собрала вещи и ушла», — отметили в МВД.

С девушкой и ее близкими родственниками провели профилактическую работу.