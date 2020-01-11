09:59
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия
Сюжет: Кражи невест и ранние браки

В Москве мать выдала несовершеннолетнюю дочь замуж, после чего она сбежала

В Москве нашли без вести пропавшую несовершеннолетнюю кыргызстанку. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В декабре 2019 года в представительство МВД КР в России обратилась кыргызстанка С.Д. Женщина просила оказать содействие в поиске пропавшей 17-летней дочери, которая вышла из дома и не вернулась.

пресс-службы МВД
Фото пресс-службы МВД. В Москве девушку выдали насильно замуж, после чего она сбежала

«Проверили морги и больницы, Центр временного содержания иностранных граждан. Установили, что мать ранее выдала несовершеннолетнюю дочь по мусульманским канонам (нике) за 26-летнего мужчину, проживающего в Москве. До исчезновения девушка жила с ним», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в январе 2020-го правоохранители установили местонахождение пропавшей. «Оказалось, что девушка ушла из дома потому, что мать выдала ее замуж против воли за незнакомого мужчину. Однако пойти против воли матери она не смогла. Примерно через месяц после брака, воспользовавшись удобным случаем, девушка собрала вещи и ушла», — отметили в МВД.

С девушкой и ее близкими родственниками провели профилактическую работу.
Ссылка:
просмотров: 507
Версия для печати
Материалы по теме
Чаще всего ранние браки заключают в Таласе и Нарыне
В Таджикистане ежедневно замуж выходят 6-7 девочек, не достигших 18 лет
В Кыргызстане по ранним бракам лидирует Сузакский район
Девушку-подростка продали в рабство через Facebook
В Оше несовершеннолетняя девочка родила ребенка. Ее выдали замуж в 15 лет
В Ноокене мужчина женился на несовершеннолетней и получил условный срок
Памяти Бурулай. В Кыргызстане вышел короткометражный фильм «Похищение»
Девушку украли замуж прямо с выпускного
Отличницы и активистки. Почему подростки в Кыргызстане становятся матерями
В Араване женщина отдала замуж 15-летнюю внучку. Ей дали условный срок
Популярные новости
Момент нападения на&nbsp;журналиста Factcheck Болота Темирова попал на&nbsp;видео Момент нападения на журналиста Factcheck Болота Темирова попал на видео
Задержание со&nbsp;взяткой брата депутата Жогорку Кенеша. Стали известны подробности Задержание со взяткой брата депутата Жогорку Кенеша. Стали известны подробности
Родной брат депутата Жогорку Кенеша Данияра Толонова задержан за&nbsp;взятку Родной брат депутата Жогорку Кенеша Данияра Толонова задержан за взятку
Стала известна официальная причина крушения украинского Boeing в&nbsp;Тегеране Стала известна официальная причина крушения украинского Boeing в Тегеране
Бизнес
В&nbsp;Казахстане ужесточили наказание за&nbsp;преступления против несовершеннолетних В Казахстане ужесточили наказание за преступления против несовершеннолетних
Уюта и&nbsp;тепла! Максатбек Ишенбаев поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;Новым годом Уюта и тепла! Максатбек Ишенбаев поздравляет кыргызстанцев с Новым годом
MegaCom поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;наступающим Новым годом MegaCom поздравляет кыргызстанцев с наступающим Новым годом
Новогодний режим работы магазинов O!Store и&nbsp;интернет-магазина ostore.kg Новогодний режим работы магазинов O!Store и интернет-магазина ostore.kg
11 января, суббота
09:46
Нападение на Болота Темирова. ОБСЕ напомнила: запугивать журналистов нельзя Нападение на Болота Темирова. ОБСЕ напомнила: запугиват...
09:12
В Москве мать выдала несовершеннолетнюю дочь замуж, после чего она сбежала
09:08
Бекжан Джамбулов, Айаал Лазарев. Кто еще стал чемпионом КР по вольной борьбе
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
10 января, пятница
23:51
Секретный смартфон-слайдер показала Samsung
23:29
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
23:03
Роскошная российская синхронистка сводит фанатов с ума откровенными фото
22:37
Угрозы в адрес Нурбека Токтакунова прекратились
22:16
Sony разработала собственный автомобиль