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Общество

ООН: В Центральной и Южной Азии самый высокий процент браков в детском возрасте

В регионах Центральной и Южной Азии, куда относится и Кыргызстан, самый высокий процент браков в детском возрасте. Таковы данные ООН, опубликованные в их официальном Twitter.

По данным организации, 16 процентов женщин региона 20-24 лет вступили в брак в возрасте до 15 лет, 43 процента — до 18 лет.

В организации отмечают, что ранний брак — синоним рабства.

«Ни одна девочка не должна принуждаться к замужеству. Девочки, которых насильно выдают замуж, становятся прислугой, сексуальными рабынями, страдают от нарушения своих прав на образование, здоровье, свободу от физического и психологического насилия», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239415/
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