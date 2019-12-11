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Происшествия

На границе выявлен факт незаконного ввоза крупной партии стройматериалов

На кыргызско-казахской границе выявлен незаконный ввоз крупной партии строительных материалов. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Отмечается, что на контрольно-пропускном пункте «Чон-Капка» задержаны 13 автомашин с лесоматериалами. В ходе осмотра установлено, что в каждой автомашине находились порядка 20 кубометров леса. У всех водителей отсутствовали счета-фактуры на груз. На этом же пункте пресечена попытка завезти сэндвич-панели стоимостью 350 тысяч сомов, вентиляционные воздуховодные материалы на 135 тысяч сомов. У импортеров отсутствовали справка о налоговой регистрации на ввоз товара и сопроводительные накладные.

«Кроме того, на контрольно-пропускном пункте «Ак-Тилек-автодорожный» задержаны две автомашины, перевозившие гипсокартон и асбестовые трубы. При осмотре грузов в одной из автомашин установлено несоответствие фактических показателей с данными счета-фактуры. В документе указано 510 листов гипсокартона, тогда как фактическое количество составило 1 тысячу 360. У водителя второй автомашины, который вез 400 труб, не было электронного счета-фактуры. Материалы нарушений переданы в мобильную группу ГСБЭП для проведения необходимых мероприятий в рамках законодательства», — подчеркнули в ГНС.
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