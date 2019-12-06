Лидера кыргызов в Якутии подозревают в организации канала незаконной миграции

Лидера кыргызской диаспоры в Якутии подозревают в организации канала незаконной миграции из Центральной Азии. Об этом сообщили информационные сайты Республики Саха (Якутия) со ссылкой на УФСБ России.

По их данным, в городе Якутске в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками внутренних дел пресечены противоправные действия одного из лидеров кыргызской диаспоры, связанные с организацией канала незаконной миграции граждан из стран Центрально-Азиатского региона.

В Якутии существует две организации кыргызов — «Манас» и «Ынтымак».