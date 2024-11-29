В Кыргызстан с рабочим визитом прибыл глава Якутии

В Кыргызстан с рабочим визитом прибыл глава Республики Саха (Якутия, Российская Федерация) Айсен Николаев.

Запланированы переговоры с руководством Кыргызской Республики, ознакомление с культурными достопримечательностями страны, а также участие в торжественном открытии VI чемпионата мира по мас-рестлингу, который состоится в Бишкеке.

Республика Саха (Якутия) — крупнейший по территории субъект России и один из самых значимых регионов в экономическом, культурном и природном аспектах. В Якутии работает много мигрантов из КР.